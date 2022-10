GF Vip 7, ritorna in voga un vecchio video in cui Elenoire Ferruzzi attacca Barbara D’Urso: "È un ce**o mai visto"

Ascolta questo articolo

Nelle ultime ore sui social è ritornato un vecchio video di Elenoire Ferruzzi, attualmente concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, in cui attacca furentemente Barbara D’Urso.

Nel video in questione, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, la vippona in compagnia dell’imprenditore Matteo Giorgi con cui più volte negli anni ha collaborato, affermava su Barbara D’Urso: “Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un ce**o mai visto. Donna orrenda”.

Gli attacchi da parte di Elenoire però non si fermano qui: “Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood. A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video“.

Nei mesi scorsi invece la Ferruzzi ha fatto parlare per le dure offese riferite nei confronti di Sonia Bruganelli. Interpellata in merito a questo argomento, l’icona del mondo LGBT non si è tirata indietro: “Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere”.

La moglie di Paolo Bonolis aveva invece preso il tutto con più filosofia, ricordando comunque come Elenoire fosse entrata nella Casa per mandare un messaggio importante ai telespettatori del “Grande Fratello Vip”, che a oggi resta uno dei programmi più seguiti su Canale 5 in quella fascia d’orario.

Per il momento però Elenoire ha fatto parlare soprattutto per il caso legato a Marco Bellavia, ove è andata in nomination per alcuni comportamenti non proprio corretti nei confronti dell’ex conduttore di “Bim bum bam”. Fortunatamente per lei si salva dalla nomination, poiché viene eliminato Giovanni Ciacci.