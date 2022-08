GF Vip 7, potrebbe saltare l’ingresso di Patrizia Groppelli: le ultime

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Bisogna attendere ancora alcuni giorni per saperne di più sul cast della settima edizione del "Grande Fratello Vip", ma nel caso di un suo "no" per motivi lavorativi sarebbe un davvero peccato non vedere la Groppelli nella Casa più spiata d'Italia. Sicuramente avrebbe potuto regalare dei momenti di sano trash.