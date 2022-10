GF Vip 7, Patrizia Rossetti dopo il caso Marco Bellavia: "Voglio andare via, noi non abbiamo ammazzato nessuno"

Ascolta questo articolo

Patrizia Rossetti non sembra aver apprezzato la decisione di Alfonso Signorini di dedicare la scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” quasi esclusivamente al caso Marco Bellavia. In questa circostanza il conduttore ha voluto usare il pugno duro squalificando dapprima Ginevra Lamborghini ed eliminando Giovanni Ciacci con un televoto flash.

Durante la notte però l’ex opinionista di “Live – Non è la D’Urso” però ammette di non aver apprezzato il comportamento di Signorini e alcuni commenti social che ha dovuto leggere. Successivamente ricorda il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, accostando la vicenda legata a Marco Bellavia proprio con questa presunta storia d’amore.

Le parole di Patrizia Rossetti durante la notte

“Alex e Soleil che pizza, mi stavano amabilmente sulle pa**e e si vedeva che era un po’ falsotta la cosa” afferma Patrizia Rossetti come riportato testualmente dal sito “Biccy“: “Hanno avuto giudizi positivi e tremila giudizi negativi. Poi mi sono resa conto, che sono usciti tutti tranquilli, perché poi è vero che la gente dimentica. Soleil che carriera ha dietro le spalle? E Alex? Ha fatto 3.000 anni fa CentoVetrine. Forse sto sbagliando, forse mi devo adeguare a questi giorni di me**a, a questi leoni da tastiera che criticano tutto. Ma per me è troppo più forte, non ce la faccio”.

Patrizia poi ammette di esserci rimasta male poiché è stata giudicata dal pubblico solamente sul fatto di non essere stata capace di aver capito i veri problemi di Marco Bellavia, mentre avrebbe accettato più volentieri le critiche nel caso non fosse riuscita a creare audience: “Sai quante frasi sbagliate si dicono nella vita? Però non abbiamo ammazzato nessuno”.

Successivamente Patrizia svela come il suo istinto sia quello di andare immediatamente via: “Se ascolto me stessa me ne vado. Però penso che potrei passare da vigliacca. Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all’uscita”.

Infine discute brevemente anche con Elenoire, ove Patrizia sottolinea la propria speranza che Marco possa dire la verità in merito al suo caso per uscirne probabilmente “pulita” da questa vicenda. L’icona del mondo LGBT comunque non è convinta, sottolineando come ormai sia passata una cosa pessima.