GF Vip 7, Patrizia De Blanck potrebbe far parte del cast

Ascolta questo articolo

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, dovrebbe iniziare il 12 settembre su Canale 5, per questo motivo gli autori stanno lavorando duramente per cercare di trovare dei vipponi disposti a far parte della trasmissione.

I primi nomi certi, grazie agli indizi rilasciati da Signorini su Instagram, sono la cantante Chadia Rodriguez, Pamela Prati e il giovane George Ciupilan. Ci sono invece numerosi vipponi che sono in trattativa con Mediaset, come il sogno RIta Dalla Chiesa e lo stylist Giovanni Ciacci.

Le ultime indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip”

Intanto il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, è ritornato a parlare nuovamente del “GF Vip 7”. Nella rubrica “Pillole di Gossip” scritta da Ivan Rota si può leggere che nella Casa potrebbe entrare Patrizia De Blanck, una vecchia conoscenza del reality siccome ha già preso parte alla quinta edizione venendo però eliminata quasi subito.

“Che la vulcanica e ironica contessa faccia impennare gli ascolti non è un segreto per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip” si legge su “Dagospia” ove poi viene aggiunto che nella Casa potrebbe entrare con un giovane influencer: “Si dice che la Patrizia De Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma “L’autostoppista” di Igor Righetti. Fu proprio Signorini, durante un’ospitata della De Blanck nel dicembre scorso al Gf Vip 6, a chiederle in diretta di tornare nella casa come concorrente. Con una novità del genere lo spettacolo pirotecnico sarebbe assicurato“.

Sempre secondo il portale, parlando del “GF Vip”, Nathalie Caldonazzo si sarebbe proposta per fare l’opinionista del reality mentre Adriana Volpe starebbe facendo semplicemente finta di non esserci rimasta male per la riconferma di Sonia Bruganelli.