GF Vip 7, Patrizia De Blanck apre a questa possibilità: "Parteciperei a una condizione"

Il nome di Patrizia De Blanck come possibile concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto dal suo amico Alfonso Signorini su Canale 5 dal mese di settembre, è stato fatto per la prima volta dal sito “Dagospia“.

Con il passare dei giorni la voce in merito alla sua partecipazione è andata un po’ scemando, sia per via degli annunci fatti da Alfonso Signorini che dai nuovi volti accostati al “GF Vip 7”. Infatti, fino a questo momento, sempre secondo le indiscrezioni gli autori starebbero trattando per convincere Rita Dalla Chiesa e Giovanni Ciacci a entrare negli studi di Cinecittà come concorrenti.

Patrizia De Blanck parla del “Grande Fratello Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Il Sussidiario“, Patrizia De Blanck intervistata dal settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, non esclude a priori una sua partecipazione: “Ci sto pensando. Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata“.

Nonostante la mancanza dai suoi familiari, ammette che comunque direbbe di “sì” a una sola condizione: “Vorrei portare con me il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi dal lui per così tanto tempo”. Infine promuove anche le due opinioniste della settima edizione, cioè Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e concentrandosi sull’artista rivela che le donne della loro generazione hanno una marcia in più, per questo motivo è convinta del suo successo nel ruolo inedito da opinionista.

Per Patrizia De Blanck non sarebbe un esordio nei reality show. Il suo esordio in questo mondo è stato con “Il ristorante”, andato in onda nel 2004 su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici, mentre negli anni successivi la socialite ha preso parte sia a “L’isola dei famosi 6” che alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.