GF Vip 7, parla Gegia: "Il caso Marco Bellavia mi ha rovinato. Lui è il perdente di questa edizione"

Il rapporto tra Gegia e Marco Bellavia all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 non è mai decollato del tutto. L’attrice romana infatti è stata considerata dal pubblico come l’artefice del ritiro dell’ex conduttore di “Bim bum bam”, avvenuto a causa di atti di bullismo.

Nonostante il ritiro con delle motivazioni serie, Gegia non si è mai tirata indietro continuando ad attaccare Marco senza farsi nessun tipo di problema. Nelle scorse settimane ha addirittura dichiarato di aver ricevuto delle avance da parte sua: “Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto ‘Sei matto? Tu non stai bene’. Io scherzavo, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso”.

Il nuovo attacco di Gegia a Marco Bellavia

Intervistata da “Casa Pipol“, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Gegia ritorna a parlare nuovamente di Marco Bellavia. Neanche in questa circostanza ritratta le sue affermazioni nei confronti dell’ex concorrente, rivelando come il conduttore sia il vero perdente della settima edizione del “Grande Fratello Vip”.

“Il perdente di questa edizione è proprio Marco Bellavia, ci ha fatto fare una figura di me**a tutti là dentro, la verità verrà a galla” ha affermato con una certa rabbia Gegia per poi aggiungere: “Lui secondo me è il perdente, sono sincera, la verità verrà a galla. Tutti noi abbiamo fatto il possibile là dentro per lui”. […] Il caso Marco Bellavia mi ha rovinato“.

Successivamente parla della sua laurea: “Io è vero che ho due lauree, una in lettere ed una in psicologia, ma mi sono laureata a quarant’anni, ho preso quelle lauree perché interessavano a me come studi, inizialmente non volevo fare neanche gli esami, erano cose che interessavano a me”. Sottolinea di non essere una vera psicologa, poiché non ha fatto i cinque anni di specializzazione in psicoterapia, giacché all’albo si è iscritta solamente quest’anno.

Infine parla della sua avventura in generale al “Grande Fratello Vip”, rivelando che la propria comicità funziona più fuori con i balletti con Carmen Russo che da dentro la Casa. Ammette di aver accettato questa esperienza poiché non poteva dire di “no” ad Alfonso Signorini, a Canale 5 ed Endemol Shine Italy.