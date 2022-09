GF Vip 7, Paolo Angiolini nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Mancano circa due settimane per l’esordio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini. Nonostante il tempo si stringe sempre di più, al momento gli autori hanno annunciato solamente l’ingresso di Giovanni Ciacci negli studi di Cinecittà.

I nomi accostati, a cui secondo le indiscrezioni mancherebbero solamente l’ufficialità sono tanti. In primis pare quasi certo il ritorno di Pamela Prati, e con lei pare siano pronti a far parte del programma Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Gegia, Attilio Romita, George Ciupilan, Carolina Marconi, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi ed Edoardo Donnamaria, mentre pare definitivamente salto la partecipazione di Patrizia Groppelli a causa di alcuni impegni personali.

Il nome nuovo per il “GF Vip 7”

Come riportato testualmente dal sito “La Nostra Tv” l’esperto di gossip Amedeo Venza, che tra l’altro in passato ha partecipato anche a “Uomini e Donne”, ha svelato un nome nuovo rispondendo al nuovo indovinello pubblicato dalle pagine social del “Grande Fratello Vip”: “Potrebbe essere lui (Paolo Angiolini n.d.r)! Fratello di Giovanni Angiolini e ormai ex cognato di Michelle!”.

Giovanni, ex concorrente del “Grande Fratello“, ha fatto parlare nelle ultime settimane per la sua relazione con Michelle Hunziker durata circa 5 mesi. Nella Casa quindi sembra sia pronto a esordire anche il fratello Paolo e giocarsi delle nuove carte sul piccolo schermo.

Di lui si sa poco o nulla, poiché raramente ha fatto parlare sui settimanali di gossip. Paolo, nato e cresciuto a Sassari, in Sardegna, oggi è un affermato fisioterapista. Il suo percorso degli studi va di pari passo poiché dapprima studia al Liceo Scientifico e Linguistico Statale “G. Marconi” della sua città, poi entrambi proseguono gli studi all’Università con la specializzazione in fisioterapia ortopedica ed estetica.

L’ultima partecipazione in TV per Paolo risale al Raffaello Summer Day 2022 di Berlino del 23 giugno, ma in passato si è fatto conoscere anche per aver partecipato al programma “Il mio medico” in onda su Tv2000, ove si è cercato di diffondere una cultura dedicata alla salute attraverso un linguaggio accessibile e l’ascolto del proprio corpo.