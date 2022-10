GF Vip 7, Pamela Prati vuole lasciare il programma: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Clamorosamente Pamela Prati potrebbe aver deciso di abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip“. La presunta decisione sarebbe del tutto sorprendente dal momento che l’ex primadonna del “Bagaglino” pur di far parte della trasmissione avrebbe insistito per svariati mesi rinunciando alla denuncia nei confronti di Mediaset e Barbara D’Urso per il caso legato a Mark Caltagirone.

In questa circostanza però la Prati non vorrebbe abbandonare gli studi di Cinecittà come l’ultima volta, cioè con una squalifica ricevuta da Ilary Blasi e dai suoi autori per aver violato il regolamento in cui ha lanciato, in maniera inconsapevole, il tormentone “Chiamatemi un taxi“.

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Pamela Prati

Come si può leggere sul sito “Fanpage” durante la serata di ieri Cristina Quaranta, chiacchierando con Nikita Pelizon, rivela di aver ricevuto una richiesta da parte di Pamela Prati: “Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah quindi lo sapevi anche te”.

Cristina poi rivela i motivi della presunta decisione di Pamela nel voler abbandonare la Casa: “Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla”.

Secondo sempre Cristina Quaranta la showgirl avrebbe accelerato la sua richiesta dopo il caso legato a Gegia e il suo presunto fidanzato Mehmet: “Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale. Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da questo Mark Caltagirone”.

Per il momento si tratta solamente di una voce che sta circolando all’interno della Casa e sicuramente nella prossima diretta di lunedì Alfonso Signorini proverà a indagare in merito allo stato d’animo di Pamela Prati.