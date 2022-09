GF Vip 7, Pamela Prati ritornerà a parlare di Mark Caltagirone: "Sono cambiata rispetto alla mia prima partecipazione"

Ascolta questo articolo

La partecipazione di Pamela Prati nel cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli dal 19 settembre, ha praticamente diviso in due il pensiero dei telespettatori da casa.

Intanto escono le prime novità sull’accordo tra Pamela e Alfonso e, come rivelato dal sito “Fanpage”, nella Casa per almeno una puntata si ritornerà a parlare della vicenda legata a Mark Caltagirone: “Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip tratteranno in diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela e l’inesistente Mark Caltagirone probabilmente nel corso di una puntata serale del reality. Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell’ombra. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblìo sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa”.

Escono dei dettagli piuttosto interessanti anche sul caso legato a Barbara D’Urso: infatti secondo sempre “Fanpage” Pamela Prati pur di accettare nel prendere parte alla settima edizione del “GF Vip” avrebbe deciso di ritirare la querela contro la conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, che aveva trattato la situazione sentimentale tra la showgirl e Mark Caltagirone durante le dirette di “Live – Non è la D’Urso”.

L’intervista di Pamela Prati

Intanto Pamela, come capitato per Giovanni Ciacci, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi Magazine” diretto da Signorini ove ha spiegato i motivi del suo “sì”: “Il ‘GF Vip’ ti spinge a superare le inevitabili difficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione, sono cambiata“.

Al momento ammette di non conoscere il nome degli altri concorrenti che faranno parte del cast, poiché il tutto è rimasto top secret. Infine rivela di essere pronta a trovare l’amore, magari proprio all’interno della Casa e, qualora riuscisse a trovare l’uomo ideale, sarebbe pronta a fare un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo.