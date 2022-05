Ascolta questo articolo

Tra i nomi accostati per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, troviamo Pamela Prati. La showgirl, dopo la brutta vicenda capitata sulla relazione fasulla con Mark Caltagirone, è stata fatta fuori lentamente dal piccolo schermo.

Ha comunque lavorato in altri campi, pubblicando per esempio la sua autobiografia dal titolo “Come una carezza” e alcuni brani con il nome “Corazón de Vacaciones” e “Mariposita”, non ottenendo però il successo desiderato. Nei prossimi mesi però potrebbe avere una seconda opportunità con il “GF Vip”, e la diretta interessata rivela che sarebbe pronta a dire di “sì” a un’eventuale proposto di Alfonso Signorini.

L’intervista rilasciata da Pamela Prati

Intervistata dal settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, Pamela Prati afferma che sarebbe pronta a catapultarsi nuovamente in questa avventura, dopo essere diventata famosa con la frase “Chiamatemi un taxi” incidendoci sopra anche un singolo musicale: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima”.

Pamela Prati, sempre nella stessa intervista, non nasconde di sentirsi molto maturata dopo aver vissuto degli anni molto difficili: “Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del ‘GF Vip’. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Con questa partecipazione quindi potrebbe riscattare la prima avventura vissuta nel “GF Vip” finita un po’ troppo presto, ma al momento l’obbiettivo resta quello di trovare un accordo tra Pamela Prati e Mediaset. Infatti al momento tra la rete ci sarebbero ancora dei problemi proprio a causa della vicenda legata a Mark Caltagirone, a causa della querela fatta dall’ex primadonna del “Bagaglino” nei confronti di Barbara D’Urso.

Parlando invece più in generale del programma, gli autori starebbero cercando altri due opinionisti di “fascia alta” per sostituire Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, mentre nella casa potrebbe sbarcare Alvaro Vitali.