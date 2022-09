GF Vip 7, Pamela Prati e Marco Bellavia si nascondono: le confessioni intime senza telecamere

Ascolta questo articolo

Pamela Prati e Marco Bellavia stanno dando vita ad una storia fatta di corteggiamenti discreti e emozioni che crescono piano piano. Il primo passo lo ha fatto l’ex conduttore di “Bim Bum Bam“, dimostrando subito interesse per Pamela e nella puntata di ieri Signorini ha mostrato un messaggio risalente al 2016 inviato da Marco alla Prati in cui la ricopre di complimenti. Fatto che dimostrerebbe il suo reale interesse.

Appena spente le telecamere della diretta su Canale 5, i due si sono appartati in un angolo del giardino non raggiunto dalle telecamere – così come riporta il sito Biccy.it – e hanno iniziato a parlare fitto fitto. L’audio che si sentiva, riportava una conversazione tra i due riguardante le dichiarazioni della Prati in puntata, quando alcune clip hanno mostrato la donna in crisi per il suo aspetto fisico.

Marco Bellavia continua a corteggiare Pamela Prati

Con dolcezza e amorevolezza, Bellavia ha cercato di fare capire a Pamela quanto sia attratto da lei: “Mi piaci tanto. Sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro! Tu truccata troppo? Ma che te frega, ma tu sei bella così. Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché c’hai paura. Devi essere di più, Pamela devi scoprirti di più. Devi avere quel coraggio e quello scatto. Perché nel momento in cui ti scopri di più…” a questo punto però le telecamere hanno staccato e inquadrato Perez intento a lavare i piatti in cucina.

Ciò che si è ascoltato, però, è bastato per capire quanto Marco abbia a cuore il rapporto con Pamela e speri che possa essere ricambiato da lei. Tanto che, una volta ritornato in Casa con gli altri, ha ammesso: “Sono in nomination, se mi faranno uscire non cambierà nulla. Significa che manderò dei bigliettini a Pamela”.

Un sentimento vero non può di certo essere fermato da una nomination, e Marco lo ha dimostrato con queste parole che convincono ancora di più che i suoi sentimenti sono veri e sinceri.