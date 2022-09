GF Vip 7, Pamela Prati è la terza concorrente ufficiale

Ascolta questo articolo

Le indiscrezioni su Pamela Prati come concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip” circolano da un paio di mesi. L’ex primadonna del “Bagaglino” ha infatti un forte desiderio di rilanciare la sua carriera televisiva dopo il caso legato a Mark Caltagirone e probabilmente ritiene che prendere parte a un reality sia la scelta più saggia da fare.

Tra l’altro per Pamela l’ingresso al “Grande Fratello Vip” sarebbe un ritorno, dal momento che in passato ha preso parte alla prima edizione dedicata ai personaggi famosi condotta ai tempi da Ilary Blasi. Un’avventura però non molto fortunata, poiché venne squalificata per aver infranto il regolamento.

Il ritorno di Pamela Prati

Dopo innumerevoli voci, Pamela Prati conferma la sua partecipazione in una recente intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine” diretto proprio da Alfonso Signorini. Qui la neo vippona, come riportato dal profilo Twitter del giornalista Giuseppe Candela, si fa immortalare su un auto e mette come titolo “Salgo su un taxi e vado al ‘GF Vip'”, chiaro riferimento al tormentone lanciato durante la sua passata partecipazione al “Grande Fratello Vip”.

Finalmente Pamela, come rivelato più in volte nelle scorse settimane, esaudisce il suo desiderio e da come lei stesso dichiarato del pubblico da casa: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Resta però il dilemma legato al contenzioso con Mediaset. Difatti Pamela Prati, e ormai non è più un segreto, ha denunciato Barbara D’Urso a causa della vicenda legata proprio al suo fidanzato Mark Caltagirone. Tuttavia non va escluso che, pur di prendere parte al cast del “Grande Fratello Vip”, Pamela abbia deciso di fare un passo indietro.