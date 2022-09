GF Vip 7, Orietta Berti: "Non sono qui per interesse. Per far parte del reality ho rinunciato a tre contratti"

Ascolta questo articolo

Pochissimi giorni prima dall’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, Orietta Berti ha rilasciato un’intervista al sito de “Il Messaggero” parlando della sua nuova esperienza nel reality show. Qui rivela di aver accettato soprattutto per soldi e per l’opportunità offerta da Mediaset di condurre, nei prossimi mesi, uno spettacolo dedicato alla sua carriera.

Immediatamente “Dagospia”, il sito diretto da Roberto D’Agostino, rivela che la nuova opinionista guadagnerebbe 10 mila euro per ogni diretta, che in caso di durata di 8 mesi raggiungerebbe facilmente la cifra dei 500 mila euro in totale. Non viene però specificato se in questa somma sia compreso anche il contratto per il suo prossimo show oppure no.

Lo sfogo di Orietta Berti durante l’ultima puntata

Durante la prima diretta Orietta aveva messo le cose in chiaro, rivelando di non aver accettato per soldi e di essersi quindi offesa nell’aver letto alcuni titoli su Internet. Ora Alfonso Signorini, durante la terza puntata, ritorna nuovamente su questo punto dando una risposta ancora più stizzita da parte della conduttrice.

La cantante smentisce nuovamente di aver accettato per soldi e sottolinea che, per far parte del “GF Vip”, avrebbe rinunciato a delle proposte molto importanti: “Voglio dire a tutti quelli che dicono che sono qui per interesse che non è vero. Io per stare qui con te, che ti stimo moltissimo, ho rinunciato a tre contratti importantissimi che avrei fatto contemporaneamente quest’anno”.

Ovviamente non svela i programmi a cui avrebbe rinunciato per far parte del “Grande Fratello Vip”, ma quasi certamente stava parlando del tavolo di “Che tempo che fa“, il ruolo di giudice a “The Voice Senior” e il ruolo di concorrente, insieme a Mara Maionchi (passata da Fabio Fazio proprio al posto di Orietta) e Sandra Milo come concorrente del programma Sky dal titolo “Quelle brave ragazze alla riscossa“.