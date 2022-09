GF Vip 7, Orietta Berti: "Mi hanno offerto tanti soldi e uno show tutto mio"

Ascolta questo articolo

Orietta Berti è la vera novità della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Infatti Alfonso Signorini ha deciso di puntare sulla cantante e di nuovo su Sonia Bruganelli per il suo reality show che inizierà proprio questa sera su Canale 5 dopo mesi di indiscrezioni.

La conferma della sua presenza negli studi di Canale 5 è stata data da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, in cui ha rivelato di essere pronto a dare alla cantante uno show tutto suo molto simile a “D’Iva” di Iva Zanicchi.

Le parole di Orietta Berti

Intervistata da “Il Messaggero” Orietta ha parlato di Fabio Fazio, con il quale ha lavorato negli ultimi anni partecipando al tavolo di “Che tempo che fa”: “Lui ci è rimasto male? Un po’, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”.

Oltre alla nuova esperienza, Orietta non nasconde di aver accettato anche per interessi personali. Difatti ammette che Mediaset le ha fatto una proposta economica molto importante, oltre alla possibilità di poter condurre prossimamente uno show tutto suo.

“Soldi. Tanti“ afferma con molta sincerità la Berti per poi parlare dei suoi progetti futuri: “Oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962″.

Nell’ultimo periodo poi si è parlato di un ritorno al “Festival di Sanremo” per festeggiare i suoi anni di carriera. Tuttavia Orietta Berti smentisce categoricamente questa possibilità, rivelando di essere piena di progetti e quindi impossibilitata a salire sul palco del teatro Ariston: “Con Sanremo ho già dato l’anno scorso e quest’anno. Preferisco fare altro”.