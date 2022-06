GF Vip 7, Orietta Berti e Sonia Bruganelli opinionisti: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Colpo di scena per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che verrà condotta nuovamente da Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha deciso infatti, in maniera del tutto sorprendente, di riconfermare Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista.

L’addio di Adriana Volpe invece è praticamente certo, ove Mediaset non avrebbe apprezzato le diatribe nate sia negli studi che nelle varie interviste tra le due protagoniste del reality show. Al suo posto però Signorini, come riportato testualmente dal sito “Tv Blog“, avrebbe deciso di chiamare una cantante molto amata dal pubblico italiano.

Le nuove voci sugli opinionisti del “Grande Fratello Vip”

Secondo “Blogo” Sonia Bruganelli è praticamente la prima opinionista del “GF Vip”, dal momento che avrebbe già firmato il contratto per far parte del cast. L’altra opinionista, salvo colpi di scena, sarà Orietta Berti, ove l’artista sarà impegnata anche in altre produzioni firmate Mediaset e quindi non è escluso che abbandonerà il tavolo di “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio su Rai 3 e di Sky con “Quelle brave ragazze”.

“Sonia Bruganelli è a tutti gli effetti la prima opinionista del Grande fratello Vip 7” si legge su “Blogo” ove poi viene aggiunto: “Detto che Adriana Volpe non è stata confermata, chi sarà al fianco della moglie di Paolo Bonolis? La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è caduta su Orietta Berti. La cantante di tanti successi canori del repertorio musicale italiano e da qualche anno personaggio televisivo a tutto tondo dunque sarà al fianco di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande fratello vip 7 e dovrà quindi rinunciare a tornare fra i coach di The Voice senior, che tornerà in onda su Rai1 da gennaio il venerdì sera”.

Tra l’altro per Orietta Berti si aprono le porte per un suo one woman show, in cui il suo programma dovrebbe assomigliare molto allo spettacolo a “D’Iva“, il format che ha onorato la carriera di Iva Zanicchi andato in onda nel mese di novembre 2021 su Canale 5.