Gf Vip 7, Noemi Bocchi sarà tra i concorrenti del reliaty? La risposta di Alfonso Signorini

Lunedì 19 settembre prenderà il via su Canale 5 la settima edizione del Gf Vip, che vedrà ancora una volta saldamente al timone Alfonso Signorini, mentre al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, ci saranno Orietta Berti, al suo debutto, e Sonia Bruganelli, reduce dal successo dello scorso anno.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, non ci sono ancora certezze, fatta eccezione per Pamela Prati, Wilma Goich e Giovanni Ciacci, la cui partecipazione al reality è stata svelata dallo stesso conduttore.

Gli altri 21 concorrenti li scopriremo solo nel corso della prima puntata del Gf Vip 7, ma nell’attesa Alfonso Signorini ha annunciato in anteprima al settimanale Chi quali saranno le principali novità del programma. Per prima cosa i conduttori del Gf Vip Party saranno due ex concorrenti molto amati, ovvero Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

Giulia Salemi, invece, si occuperà della parte social del programma, proponendo di volta in volta diversi temi a Signorini. Infine – dopo l’abbandono di Rosalinda Cannavò attualmente impegnata con Tale e Quale Show – sarà Sophie Codegoni a condurre il format Casa Chi, nel quale intervisterà i vari eliminati del Gf Vip.

Parlando di Orietta Berti, invece, Signorini ha invitato il pubblico a non sottovalutarla e soprattutto a non pensare che la cantante sarà buona e gentile con tutti. Il direttore, infatti, ha svelato che sotto l’aria bonaria, Orietta nasconde “un sottile velo di perfidia”.

Tornando invece a parlare dei concorrenti, negli ultimi giorni si è fatto strada un nuovo nome, quello di Noemi Bocchi, ormai fidanzata ufficialmente con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Alla domanda se gli piacerebbe avere Noemi come concorrente, Alfonso ha così risposto: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta“.

La casa in cui ambisce entrare al momento Noemi, dunque, non è quella del Gf Vip, ma quella di Totti e questo potrebbe accadere molto presto, dopo le parole d’amore pronunciate dall’ex calciatore nel corso di un’intervista al Corriere della sera.