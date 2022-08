GF Vip 7, nel cast i sosia dei personaggi famosi: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Si sta studiando qualsiasi tipo di soluzione per completare il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. La durata, che potrebbe oscillare tra gli 8 ai 10 mesi come rivelato da Pier Silvio Berlusconi, sta sicuramente mettendo in difficoltà Alfonso Signorini e il suo staff che stanno cercando in ogni modo nel completare la lista dei concorrenti.

Tra i primissimi spot pubblicati su Canale 5, e poi usciti anche sui canali social del “GF Vip”, si sono presentati i sosia dei personaggi famosi. Per molti era una semplice gag ma, secondo le ultime indiscrezioni di essi potrebbero effettivamente far parte del cast e quindi non sarebbero presenti solamente in pubblicità.

Le ultime voci sul “Grande Fratello Vip”

Come si può leggere sul sito di “Novella 2000“, lo spot del reality show avrebbe nascosto più di un indizio sui primi concorrenti che potrebbero far parte del cast. Difatti nella Casa possono entrare alcuni sosia dei personaggi famosi, come quelli di Lady Gaga, Cristiano Ronaldo e Johnny Depp, tutti apparsi nella pubblicità del “GF Vip”.

“Stando alle indiscrezioni del web e stando a quello che riporta anche Giuseppe Porro, sembrerebbe che a entrare nella casa del GF Vip 7 come concorrenti possano essere anche alcuni concorrenti “sosia”” si legge su “Novella 2000” ove poi viene aggiunto: “Se così fosse per la prima volta nella storia del programma, il cast sarebbe composto non solo da Vipponi veri e propri, ma anche da “Vip fake””.

Viene comunque sottolineato che attualmente si tratta solamente di alcuni pettegolezzi senza nessun tipo di fonte ufficiale, ma è bastato poco per accendere gli animi dei fan. Di sicuro si tratterebbe di una novità piuttosto importante per la settima edizione del “Grande Fratello Vip” giacché, per la prima volta, sarebbero accolti nella Casa più spiata d’Italia i “fake” dei personaggi famosi.