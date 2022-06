GF Vip 7, nel cast Fiordaliso: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Con il passare delle settimane vengono accostati sempre più nomi al cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I primi personaggi escono per il ruolo da opinionisti, dal momento che Mediaset sta cercando due nuovi volti per sostituire Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

In cima alla lista dei desideri, fino a pochi giorni fa, sembravano esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, ma è praticamente impossibile convincerli e tra l’altro Malgioglio dovrebbe far parte del cast di “Tale e quale show“. Come possibile coppia si è parlato anche di Morgan e Asia Argento, ove Signorini non ha mai nascosto la sua simpatia per l’artista.

Le ultime indiscrezioni per il cast del “GF Vip”

Tantissimi sono i nomi accostati come possibili concorrenti del reality, tra cui i più gettonati sono Antonio Razzi, Alvaro Vitali, Gigliola Cinquetti, Chadia Rodriguez e Antonino Spinalbese, ove quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto delle proposte ma di aver sempre rifiutato, non chiudendo però nessuna porta per il futuro.

Secondo il sito “361 Magazine”, da sempre molto vicino alle vicende di Alfonso Signorini, nel cast potrebbe far parte Fiordaliso: “Tra i nomi dei vip confermati, emerge nelle ultime ore quello della cantante Fiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento. Pare quindi che “La Lupa” tornerà in tv in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip 7. Non sappiamo se la cantante farà il suo esordio all’inizio del programma o in corsa, ma le indiscrezioni in merito alla partecipazione dell’ex naufraga sarebbero ormai certe”.

Per Fiordaliso quindi la sua partecipazione sembra essere quasi certa e l’ex naufraga potrebbe approfittare delle telecamere del “Grande Fratello Vip” per riuscire a ritrovare il suo spazio in televisione.