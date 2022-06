GF Vip 7, nel cast anche concorrenti non famosi: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini sta lavorando duramente per formare il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda da settembre su Canale 5. Sia sul settimanale “Chi Magazine” che rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, non ha mai nascosto il suo desiderio di formare un gruppo di persone famose e sconosciute.

“L’idea di fare un Grande Fratello misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo” ha rivelato nel mese di aprile sui social network il giornalista che poi ha aggiunto: “Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà, a confronto. Chissà, vedremo!”.

Le ultime indiscrezioni sulla settima edizione del “GF Vip”

Amedeo Venza, esperto di gossip ed ex volto di “Uomini e Donne”, su Instagram ha rivelato come molto probabilmente il cast sarà un giusto mix di persone famose e non ove ci saranno varie stanze, come capitato già negli scorsi anni: “Concorrenti nip e vip divisi tra tugurio, suite e altre situazioni che coinvolgeranno al 100% i nuovi protagonisti della prossima edizione”.

Tra l’altro sempre Amedeo sui social ha dichiarato che Signorini sia alla ricerca di concorrenti giovani e single per far nascere nuove coppie: “Questa edizione potrebbe durare più di sei mesi e si alterneranno oltre 30 concorrenti tra quelli ufficiali e quelli che entreranno in corsa a programma avviato! Sarà un cast variegato dove sarà dato spazio a volti freschi e giovani rigorosamente single per far sì che si possano formare nuove e amatissime coppie“.

Staremo a vedere se Alfonso Signorini riuscirà finalmente a realizzare il suo desiderio di formare un cast variegato e non solamente di personaggi famosi. Intanto per i concorrenti circolano svariati nomi, tra cui i più gettonati sono Alvaro Vitali, Pamela Prati, Veronica Cozzani, Valeria Pasciuti (la mamma di Sophie Codegoni) e il fidanzato di Vera Gemma, cioè Jeda.