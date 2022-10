GF Vip 7, Mehmet conferma di conoscere Gegia: "Ma non voglio parlare della mia vita privata"

Ascolta questo articolo

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello Vip” si è parlato del presunto rapporto tra Gegia e Mehmet Bozkurt, il presunto fidanzato della vippona. L’artista ha rivelato di aver potuto conoscere il turco solamente in una circostanza in aeroporto, ma nel mentre si sono intrattenuti giornalmente sui social network.

Giulia Salemi, l’esperta di social del programma, ha provato a indagare in merito alla situazione sentimentale di Gegia e, sul suo profilo di Facebook, scopre che nella lista di amici è presente un solito Mehmet. Entrando in contatto con l’uomo, quest’ultimo dichiara di non aver mai conosciuto la vippona, facendo così nascere un presunto “Mark Caltagirone 2.0“.

La verità dietro a Mehmet Bozkurt

Il sito “Fanpage” ha provato a scovare la verità in merito al profilo di Mehmet e, un po’ a sorpresa, il turco ha confermato di conoscere Gegia. Nonostante questa dichiarazione Bozkurt non vuole entrare nei particolari del loro rapporto, non rispondendo alle domande poste successivamente dal portale e minacciando più volte di bloccarlo su WhatsApp.

“Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni” rivela Mehmet come riportato da “Fanpage” per poi aggiungere: “Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata. Gegia sta partecipando al programma e sono davvero arrabbiato con coloro che intendono manipolare questa situazione. Non intendo commentare”.

I misteri di tanta segreta, come riportato dal sito “Fanpage”, a oggi sono del tutto inspiegabili: “Alle domande successive Mehmet non risponde, minaccia di bloccarci e poi sparisce. A nulla valgono i tentativi di ricontattarlo al telefono. A partire da quel momento, l’uomo smette di risponderci e leggere i nostri messaggi. A che cosa è dovuta tanta segretezza? E per quale motivo Mehmet oppone un muro se è stata la stessa Gegia a chiedere al GF Vip di mettersi in contatto con lui e portarlo in Italia affinché possa incontrarlo”.