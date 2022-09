GF Vip 7, Maria Teresa Ruta arrabbiata con Patrizia Rossetti si autoinvita nel reality: "Voglio un confronto con lei"

Ascolta questo articolo

Dopo l’ingresso di Patrizia Rossetti all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” sul web sono uscite delle dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice nel mese di dicembre nello scorso anno. In questa circostanza la neo vippona ha attaccato duramente Maria Teresa Ruta, rivelando come sia meglio vendere materassi che partecipare a un reality show.

Nonostante queste dichiarazioni, Patrizia dopo poco ha deciso di accettare di sbarcare negli studi di Cinecittà. Una scelta non presa benissimo da Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, che sulle storie di Instagram riporta il suo virgolettato e accusando successivamente la vippona di essere una persona incoerente.

La risposta di Maria Teresa Ruta a Patrizia Rossetti

Intercettata dai microfoni di “The Pipol Tv“, Maria Teresa rivela che fino a pochi giorni fa non era a conoscenza dell’intervista rilasciata da Patrizia. Proprio per questo motivo le aveva dato alcuni consigli su come giocarsi al meglio la sua avventura al “GF Vip” poiché riteneva la loro amicizia limpida e sincera.

“Sono rimasta interdetta“ ha affermato con una certa delusione Maria Teresa per poi aggiungere: “Da Patrizia Rossetti proprio non me lo sarei aspettato! Caspita. Ha fatto con me Pechino Express, e credevo ci fosse un’amicizia pulita. Ti racconto un aneddoto: prima che lei entrasse all’interno della casa del GFVip le ho telefonato una sera. Le ho dato tantissimi consigli e lei sembrava fiera di noi. Le ho augurato il meglio”.

Per questo motivo si dichiara delusa dal suo comportamento e non esclude un confronto futuro nella Casa, autoinvitandosi di fatto negli studi: “Una volta che lei ha fatto il suo ingresso sono improvvisamente usciti su tutti i social le dichiarazioni che lei aveva fatto contro di me quando io mi trovavo all’interno del reality. Cose che, purtroppo, non avevo mai visto e che lei non mi aveva mai confessato a voce. Mia figlia Guenda è intervenuta, io ci sono solo rimasta male. Forse lei aveva bisogna di soldi per ritornare dalla D’Urso. Un confronto con lei? Mi piacerebbe! Sarebbe carino se mi dicesse tutto in faccia! E magari le chiederei “come ci si sente a fare un reality dato che tu hai detto che per farne uno ci si debba svendere?”.

Si tratta quindi di un vero e proprio autoinvito quello fatta da Maria Teresa Ruta ad Alfonso Signorini e non va escluso che, già dalle prossime dirette, la showgirl possa avere un confronto faccia a faccia con la sua amica Patrizia per mettere in chiaro alcune cose.