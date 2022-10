GF Vip 7, Marco Bellavia si ritira dal reality

Ascolta questo articolo

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare definitivamente il reality show. L’annuncio viene fatto direttamente dalla pagina social del “Grande Fratello Vip”: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP”.

Questa decisione, come riportata testualmente dal sito de “Il Giorno“, è stata fatta da Marco in segreto in confessionale durante una chiacchierata sia con gli autori che il psicologo. Secondo le indiscrezioni, l’ex conduttore di “Bim bum bam” avrebbe capito come sarebbe stato impossibile per lui continuare questa avventura continuando su questa strada.

Il ritiro avviene poche ore dopo dal messaggio rilasciato dal figlio su Instagram: “Papà, ‘vola come una farfalla, pungi come un’ape’. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare! Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente”.

La situazione di Marco Bellavia

Marco negli ultimi giorni ha raccontato agli altri concorrenti nella Casa di soffrire di depressione, cercando più volte l’appoggio degli altri compagni di viaggio. Tuttavia ogni messaggio di “aiuto” è stato totalmente ignorato dagli altri e addirittura in molti si sono coalizzati per isolarlo dal gruppo.

Probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato lo sfogo, del tutto inutile, di Giovanni Ciacci nei confronti di Marco, in cui l’ex volto di “Detto fatto” lo attacca per averlo mandato in nomination: “Ti devi vergognare. Ti devi vergognare per quello che hai detto. Perché è grazie alla gente come te che ancora oggi esiste la discriminazione“.

Nonostante questo, Marco continua ad avere l’appoggio dal mondo dei social. L’hashtag “#IostoconBellavia” è stato in cima ai trend topic di Twitter per giorni e ancora ora in tanti continuano a essere dalla sua parte.