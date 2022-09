GF Vip 7, Marco Bellavia si avvicina a Pamela Prati: "Una persona fantastica tutta da scoprire"

Ascolta questo articolo

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” può nascere già una prima coppia. Marco Bellavia, conosciuto per aver condotto per dieci anni “Bim bum bam”, non ha nascosto di avere un debole per Pamela Prati e in questi giorni ha già mostrato al pubblico di voler fare una prima mossa nei suoi confronti.

Per il momento però l’ex primadonna del “Bagaglino” non sembra essere intenzionata ad avere una nuova storia d’amore, e sta cercando in ogni modo di respingere ogni avance di Marco. Nonostante questo il conduttore pare voler continuare per la propria strada cercando, prima o poi, di scardinare le difese della Prati.

Il presunto flirt tra Marco Bellavia e Pamela Prati

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, il tutto nasce da un momento di relax in giardino tra i vipponi. In tale circostanza Giaele De Donà, anch’essa presente nella discussione, chiede a Marco se fosse single ricevendo da parte sua un secco “sì”.

La stessa Pamela Prati conferma di essere single e Giaele, approfittando di questo momento, propone a entrambi una conoscenza più approfondita: “Ragazzi siete belli insieme. Vi vedrei benissimo come coppia. Guardate che io ci azzecco sempre. Porto fortuna e secondo me stareste benissimo insieme fidatevi. Poi Marco è un uomo molto bello”.

Marco, in merito a questa possibilità, non pare essersi spaventato dinanzi a questa possibilità: “Pamela? Fantastica perché è tutta da scoprire. Poi io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘Vai a dormire sul divano'”.

Con il passare dei minuti Marco ha continuato a provarci con Pamela, ma al momento la soubrette pare poco interessata ad approfondire questa conoscenza. Rivela infatti di essere single da ormai più di cinque anni, sottolineando come si tratti di una sua scelta che vuole portare ancora avanti.