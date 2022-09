GF Vip 7, Marco Bellavia riconferma il suo interesse per Pamela Prati: "La sua storia mi piace e poi è bellissima"

Ascolta questo articolo

Il corteggiamento di Marco Bellavia nei confronti di Pamela Prati diventa sempre più importante con il passare dei giorni. L’ex conduttore di “Bim bum bam”, al momento concorrente nella Casa del “Grande Fratello Vip”, non ha mai nascosto di provare un qualcosa nei suoi confronti.

Pamela però in settimana ha cercato di mettere in chiaro le cose, rivelando di essere single da svariati anni e per nulla interessata a trovare l’amore. Nonostante questo, durante la diretta del 26 settembre, l’ex primadonna del “Bagaglino” stuzzicata da Alfonso Signorini si lascia un po’ andare non escludendo nulla per il proprio futuro sentimentale.

Le parole di Pamela Prati sugli uomini della Casa

Inizialmente Signorini chiede a Pamela di raggiungere la mystery room e Marco il confessionale, per poi concedere la prima parola alla showgirl: “È molto bello essere corteggiati. Charlie mi ha detto che Marco ha un debole per me da tanto tempo. Il suo corteggiamento mi interessa“.

Ricevendo una risposta positiva da Pamela, il direttore del settimanale “Chi Magazine” chiede delucidazioni a Marco presente in confessionale: “Sono sinceramente attratto da lei, la sua storia mi piace molto e poi è bellissima. Al momento la sto conoscenza. non è una dichiarazione d’amore, ma voglio conoscerla. Non è uno scherzo. Sono single. Ma giorno dopo giorno si vedrà”. Successivamente il vippone raggiunge la mystery room e, invogliati da Signorini, accennano un ballo insieme.

Negli ultimi giorni comunque si è discusso molto di una possibile strategia messa in campo da Marco per poter far parlare di se al “GF Vip”. Tuttavia, per smentire anche queste voci, Signorini ha mostrato a Pamela e al pubblico da Casa un messaggio rilasciato dal conduttore nei messaggi privati di Instagram alla vippona datato 2016: “Bella che sei, sempre più bella, ci siamo conosciuti anni fa… in Mediaset. Ora sei il top. Complimenti, volevo dirtelo! MB”.