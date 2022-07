GF Vip 7, Maradona Jr nel cast e Pamela Prati potrebbe saltare: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Pamela Prati è desiderosa di rilanciare la sua carriera dopo la vicenda legata all’inesistente Mark Caltagirone e l’ex primadonna del “Bagaglino” ci sta provando in ogni modo per poter far parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 da settembre.

La sua presenza sembrava certa fino a pochi giorni fa, dal momento che proprio il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha annunciato la sua partecipazione con una storia su Instagram. Qui si vedeva Signorini pubblicata lo smalto “Le Vernis Chanel” con scritto in didascalia: “La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi”, chiaro riferimento al famoso taxi della Prati.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip 7”

Come riportato dalla pagina Instagram “The Pipol Tv” però la partecipazione di Pamela Prati rischia di saltare: “Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gfvip’ in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa”.

Intanto nel quinto indizio pubblicato da Signorini nelle storie di Instagram si vede un pallone da calcio con in sottofondo la canzone “‘O sole mio”. In molti collegano questa prova al possibile ingresso di Diego Armando Maradona Jr, figlio dello storico Diego Armando, che su Instagram ha condiviso un pallone da calcio praticamente identico a quello pubblicato da Alfonso.

Per Diego Maradona Jr non si tratterebbe della prima partecipazione a un reality show, dal momento che ha già preso parte nel 2005 a “Campioni, il sogno” condotto da Ilaria D’Amico e Davide De Zan, ove però un infortunio ne condizionò il rendimento, dando l’addio al Cervia a fine stagione.