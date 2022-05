GF Vip 7, Manuela Arcuri nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Tanti nomi stanno circolando sul cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, con i vertici di Mediaset che stanno cercando in ogni modo di chiamare dei vip piuttosto conosciuti da far entrare nella casa. Il primo obbiettivo resta quello di mettere due opinionisti degni di nota al posto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e negli ultimi giorni sono stati accostati Amanda Lear e Cristiano Malgioglio.

Per il cast si parla prepotentemente di Alvaro Vitali e Pamela Prati, in cui recentemente hanno affermato di essere pronti a dire di “sì” in una eventuale proposta di Alfonso Signorini. Gli altri vip accostati sono quelli di Sandra Milo, Jessica Rizzo, Patrizia Groppelli, Antonio Zequila e Veronica Cozzani, quest’ultima mamma di Jeremias, Belen e Cecilia Rodrìguez.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip 7”

Intanto, secondo le ultime voci voci, Alfonso Signorini starebbe cercando nuovamente di convincere Manuela Arcuri a far parte del cast. L’obbiettivo al momento resta piuttosto complesso ma, come riportato testualmente dal sito “Quello che tutti vogliono sapere“, il settimanale “Oggi” diretto da Carlo Verdelli, rivela che quest’anno ci sono dei piccoli spiragli per poterla vedere negli studi di Cinecittà.

Alberto Dandolo infatti si dichiara piuttosto ottimista: “Ha sempre rifiutato di partecipare al reality. Quest’anno però potrebbe averci ripensato“. Dietro a questo “sì” potrebbe esserci il fallimento dell’agenzia Ares Film, che spesso le ha procurato all’attrice ruoli nelle fiction e serie TV in casa Mediaset.

Va comunque ricordato che, nel 2021, la Arcuri fu piuttosto decisa sull’argomento dedicato ai reaslity: “In un reality, sia chiaro, anche se me lo hanno chiesto non mi vedrete mai. […] Ho realizzato altri progetti, ad esempio ho lavorato ad un docufilm I luoghi della speranza, in onda su Amazon Prime. È il mio primo ruolo di spessore e mi ha fatto crescere, è stato doloroso e mi ha fatto piangere”.