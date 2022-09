GF Vip 7, Luca Salatino vuole abbandonare il reality: "Piango da cinque giorni, sto soffrendo d’ansia"

Ascolta questo articolo

Sin dal primo giorno all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” Luca Salatino ha mostrato un certo malessere nel rimanere chiuso negli studi di Cinecittà. L’ex tronista di “Uomini e Donne” infatti, a poche ore dal suo ingresso, ha rivelato di sentire immediatamente la mancanza della sua fidanzata.

Come riportato nelle ultime ore dal sito “Biccy“, questa nostalgia non sembra essergli passata e Luca pare non aver ancora del tutto accettato la sua permanenza nel reality. Difatti, durante uno sfogo con Sara Manfuso, rivela di essere pronto a dire agli autori il suo desiderio di abbandonare definitivamente la Casa.

Lo sfogo di Luca Salatino al “GF Vip”

Durante questa chiacchierata, Sara Manfuso rivela di star vivendo quest’avventura come una vera e propria tortura e Luca, approfittando delle sue parole, ha dichiarato: “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire”.

Oltre al malessere di vivere rinchiuso tra le mura di Cinecittà, Luca ribadisce nuovamente di non star bene vivendo lontano dalla sua fidanzata, Soraia Ceruti: “In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”.

Negli ultimi giorni invece Luca ha parlato delle sofferenze vissute e di aver avuto a che fare anche con l’ansia e il panico: “A esempio l’ansia, ho cercato di respingerla, ma respingerla è sbagliatissimo perché tu la alimenti. Non devi combatterla, devi accettarla. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top. Mi volevo suicidare io eh”.

Quasi sicuramente la prossima puntata del “Grande Fratello Vip”, in onda di lunedì su Canale 5, sarà concentrato soprattutto sugli ultimi sfoghi di Luca e non si possono escludere sorprese, tra cui un ingresso, al momento improbabile ma non impossibile, di Soraia all’interno della Casa.