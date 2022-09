GF Vip 7, Luca Salatino vorrebbe lasciare il gioco

Ascolta questo articolo

I primi giorni all’interno della Casa del GF Vip 7 non sono stati per nulla facili per l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. Dapprima, infatti, ha sofferto la mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti, conosciuta all’interno del dating show di Canale 5, poi è stato accusato da Elenoire Ferruzzi di aver giocato con i suoi sentimenti e averla illusa di ricambiare il suo interesse. Situazioni difficili, che in queste ultime ore avrebbero spinto il neo Vippone a pensare di abbandonare il gioco.

Nel corso di una chiacchierata con la coinquilina Sara Manfuso, Luca ha ha confessato di stare pensando seriamente di ritirarsi dal gioco per alcuni motivi personali. Salatino, infatti, ha raccontato che oltre a sentire profondamente la mancanza della fidanzata che non vede ormai da 10 giorni, è anche in apprensione per lo stato di salute della madre, la quale non sta bene.

Luca ha subito trovato il sostegno di Sara: anche lei infatti non sta vivendo bene la permanenza nel reality, che ha definito come una tortura. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi proseguito spiegando di non stare per niente bene e di vivere con l’ansia da cinque giorni e piangere quotidianamente.

Proprio questo suo stato d’animo lo ha spinto a pensare di abbandonare la trasmissione e in un momento di sconforto ha fatto sapere che oggi il Vippone chiederà ufficialmente al Grande Fratello di poter uscire.

Intanto fuori dalla Casa, la fidanzata di Luca – Soraia – si è scagliata contro Sara Manfuso e Elenoire Ferruzzi, sostenendo che le intenzioni di Luca nei confronti di Elenoire fossero molto chiare e che Sara si è comportata in modo falso, incoraggiando la sua amica e facendole credere che l’ex tronista provasse davvero qualcosa nei suoi confronti.

Se Luca rimarrà nella Casa è probabile che arrivi un confronto tra le tre donne e in molti si aspettano che sia senza esclusione di colpi.