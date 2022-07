GF Vip 7, l’intervista di Sonia Bruganelli: "Ho proposto di far partorire una donna nella casa"

Ascolta questo articolo

Ormai è ufficiale: Sonia Bruganelli, insieme a Orietta Berti, saranno le due opinioniste della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis infatti riottiene la fiducia del direttore e di Mediaset, mentre soltanto Adriana Volpe viene allontanata dagli studi di Canale 5.

Un dietrofront piuttosto importante da parte di Sonia dal momento che, dopo la finale del “Grande Fratello Vip” vinta dalla principessa Jessica Selassié, aveva dichiarato di non essere più interessata a far parte del reality: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”.

La nuova idea di Sonia Bruganelli

Intanto Sonia in questi giorni ha rilasciato una intervista a “Facciamo finta che“, la trasmissione radiofonica condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. Qui ovviamente si parla quasi esclusivamente del “Grande Fratello Vip”, in cui l’opinionista fa una proposta piuttosto bizzarra agli autori.

“Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni“ rivela Sonia come riportato testualmente dal sito “Fanpage” per poi aggiungere: “Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa, però mi hanno detto che era troppo rischioso”. Maurizio Costanzo mostra i suoi dubbi su questa proposta, rivelando come nella casa dovrebbe esserci 24 ore su 24 anche uno ginecologo.

Successivamente parla anche della sua nuova collega Orietta Berti: “Lei è un mito, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest’altra esperienza che farà è un’altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco”.