GF Vip 7, l’ingresso di Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: "Sono cambiata, vi stupirò"

Finalmente Pamela Prati corona il suo sogno di far parte nuovamente del “Grande Fratello Vip“. La sua prima partecipazione è targata nel 2016, quando l’ex primadonna del “Bagaglino” venne squalificata da Ilary Blasi e dagli autori per aver violato il regolamento di gioco, lanciando l’iconico tormentone “Chiamatemi un taxi”, divenuto poi un singolo musicale.

Ormai però si tratta solamente di un lontano ricordo, poiché Pamela già nelle scorse settimane ha promesso al pubblico di essere una persona cambiata. Questa opportunità poi sicuramente le potrà servire di rilanciare nuovamente la propria immagine dopo la relazione fasulla con l’inesistente Mark Caltagirone, che ha causato il suo allontanamento dal piccolo schermo.

Le prime parole di Pamela Prati

Nella clip di presentazione Pamela ha voluto mettere in chiaro alcune cose: “Sono una soubrette, ho lavorato con mostri sacri dello spettacolo e sono la vostra Pamela nazionale. Questa volta non mi dovete fare arrabbiare. Vi prometto che vedrete una Pamela diversa che vi stupirà. L’amore? Ho iniziato la storia d’amore più importante della mia vita, quella con me stessa“.

Nella Casa invece Alfonso Signorini promette di voler far chiarezza, magari già dalle prossime dirette, sulla storia con Mark Caltagirone e provare a capire se sia stata la vittima o carnefice di questa vicenda. Il conduttore però ci ha tenuto a sottolineare come, durante i provini, Pamela avrebbe promesso di essere cambiata e di aver espresso il desiderio di voltare pagina.

Tra i concorrenti però ci sono ancora alcuni che rivelano di avere dei dubbi sulla sincerità di Pamela Prati. Tra i primi in questo gruppo troviamo Giovanni Ciacci, ove ammette di essere pronto a tendere una mano alla showgirl nel caso riuscisse a dimostrare di essere la vittima: “Se lei è stata veramente truffata o raggirata fin dal primo momento, e ci darà le prove in questo percorso, io sarò con lei. Però io tutt’ora non le credo“.