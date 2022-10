GF Vip 7, l’incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: "Era il mio paracadute"

Ascolta questo articolo

Antonino Spinalbese è il concorrente più conteso nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Difatti l’ex fidanzato di Belén Rodríguez sembra aver attirato l’interesse di Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà, oltre che della squalificata Ginevra Lamborghini.

Proprio con la sorella di Elettra però pare aver creato un rapporto più sincero e profondo. Prima del suo addio dalla Casa più spiata d’Italia a causa del caso legato a Marco Bellavia, i due si sono mostrati sempre piuttosto vicini nonostante Ginevra abbia specificato di vederlo semplicemente come un amico e di non essere interessata a far nascere un rapporto più serio, per via anche della sua relazione con Edoardo Casella.

L’incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Durante la puntata del 24 ottobre, Antonino e Ginevra si incontrato nuovamente negli studi di Cinecittà. L’influencer infatti ci tiene a chiarire alcune incomprensioni nate nelle scorse settimane, a seguito delle quali il vippone aveva messo in discussione anche il fatto di essersi aperto in maniera fin troppo esagerata verso una persona che aveva conosciuto per pochi giorni.

“Quello che è successo non è niente, per me sei la persona bella che ho conosciuto” afferma con decisione Ginevra per poi aggiungere: “Ma ora ho capito chi sei, ho capito che quella cosa che hai detto era da un altro contesto, so che non mi hai infangato”.

Antonino si mostra immediatamente felice per questo incontro, ironizzando di essere pronto a far nascere un’altra polemica pur d’incontrarla nella prossima puntata. Rispondendo poi a una domanda di Signorini afferma: “Io credo che nella vita si può sbagliare. Nella mia vita mi sono sempre creato dei paracadute, e Ginevra lo era, sto cercando di trovarli ma non sono la stessa cosa“.

In merito, chiamata in confessione, viene interpellata anche Giaele De Donà, ove afferma di essere pronta a tifare per la coppia sottolineando poi di non voler creare ulteriori grattacapi con il marito Bradford Back, con cui attualmente vive una relazione aperta.