GF Vip 7, l’esordio di Orietta Berti non convince

L’opinionista Orietta Berti è la vera sorpresa di questa settima edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda dal 19 settembre su Canale 5. Alfonso Signorini ha infatti deciso di sostituire Adriana Volpe con la cantante, mentre al suo fianco è stata riconfermata Sonia Bruganelli.

Nelle interviste Orietta ha svelato i motivi del suo “sì” al “Grande Fratello Vip”, non nascondendo il fatto di aver accettato sia per motivi economici che per l’opportunità data da Mediaset di poter condurre, in due puntate, uno show tutto suo simile a “D’Iva” di Iva Zanicchi.

L’esordio di Orietta Berti non convince sui social network

La prima puntata è ormai trascossa e tra le poche bocciate troviamo, come si può leggere soprattutto su Twitter, Orietta Berti. L’artista non sembra essersi ancora del tutto immedesimata nel ruolo di opinionista e raramente entra nelle dinamiche nel gioco, seppur la diretta si conclude con una sua esibizione di “Luna piena”, il brano inciso con Hell Raton a dicembre 2021.

Tra i più critici troviamo sicuramente il giornalista di “Vanity Fair” Mario Manca: “Mi spiace tanto ammetterlo ma, fino ad ora, Orietta Berti è completamente fuori fuoco come opinionista. Poco incisiva, poco sul pezzo. Ha bisogno dei suoi tempi per argomentare e dire la propria: tempi che i reality purtroppo non hanno”.

Rispondendo poi a un commento sotto al suo tweet, rivela che Orietta non doveva rinunciare a “Che tempo che fa” per prendere parte al “Grande Fratello Vip” poiché da Fabio Fazio aveva trovato una collocazione più che giusta per le proprie corde televisive e ritiene questa presenza negli studi di Cinecittà un passo indietro per la sua carriera.

Ci sono però anche tanti altri tweet in cui si può leggere della prova poco convincente di Orietta: “Confermata la prima impressione: Orietta Berti inutile” oppure: “Orietta Berti messa lì solo per raccontare storie random della sua vita senza capire un ca**o di niente onestamente che mood”.