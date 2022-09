GF Vip 7, le novità della casa: "Ci saranno stanze segrete e un secondo giardino"

Ascolta questo articolo

Mancano pochissime ore per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip” e con ciò stanno uscendo gli ultimi comunicati prima dell’esordio su Canale 5. Sul lato concorrenti però mancano gli annunci poiché, al momento, sono stati confermati solamente Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich.

Intanto gli autori del reality show hanno voluto rilasciare nuovi dettagli sulla struttura della Casa, in cui affermano di aver aumentato lo spazio dai 1.830mq di altri 300mq. Non mancheranno ovviamente i posti storici, come il confessionale, la sauna e stanze segrete che veranno svelate con il passare delle puntate.

Le novità sulla casa del GF Vip 7

Nel comunicato si può leggere che: “Lo spazio dedicato alla Casa, di 1.830 mq. suddivisi in aeree sceniche, tecniche e “segrete”, si ingrandisce ancora di 300 mq. I concorrenti protagonisti della settima edizione di Grande Fratello Vip si muoveranno all’interno di un open space di 1400 mq colorato e luminoso“.

L’atmosfera sarà color zone: “La Casa è dotata di una zona sauna, di un giardino scoperto con piscina coperta e una novità: un secondo giardino coperto scenograficamente metafisico. Centrale come sempre il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma. Non mancheranno stanze segrete, stanze scomode tematiche e tecnologiche che verranno svelate nel corso del gioco”.

Si parla poi anche dello studio, in cui viene sottolineato che è totalmente nuovo e si pone come un’evoluzione dei tempi e della tecnologia. La nuova scenografia ricorderà un contesto di tipo urbano, ove ci sarà la piazza centrale, e poi l’occhio iconico del ‘GF VIP’ si fa in quattro per monopolizzare a 360 gradi i quattro lati dello studio, e scomponendosi si racchiude all’interno dell’iride il conduttore, le opinioniste, il pubblico e gli ospiti. Con esso cambierà anche la postazione delle opinioniste, ove saranno messe in un occhio.