GF Vip 7, la smentita di Dayane Mello: "Mi hanno contattata, ma non voglio mischiarmi a questo cast"

Nei giorni scorsi a “Casa Pipol” si è parlato di una possibile partecipazione di Dayane Mello come concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. A confermare questa voce è stata Samara Tramontana che addirittura svela la data del suo presunto ingresso negli studi di Cinecittà.

Nelle ultime ore però, come riportato testualmente dal sito “Novella 2000“, l’italobrasiliana smentisce questa voce. Difatti Dayane dapprima ammette di essere stata contattata per far parte del “GF Vip”, rivelando però che a causa del cast non vuole sbarcare negli studi di Cinecittà.

Arriva la smentita di Dayane Mello

“Non lo faccio, semplicemente per una cosa mia, perché ho provato un po’ di sensazioni strane la settimana scorsa” ha affermato Dayane per poi aggiungere: “Ho avuto la richiesta di andare a fare il GF ma non voglio, non voglio mischiarmi a questo cast, non voglio mischiarmi a queste persone che hanno fatto veramente dei danni a tante persone lì dentro fino ad oggi”.

Rivela che, nel caso ci fossero state persone con più tatto, avrebbe pensato seriamente di entrare nuovamente nella Casa più spiata d’Italia. Dayane sottolinea come di loro non apprezzi molto il fatto di voler copiare chi è stato protagonista di altre edizioni, per questo motivo non sarebbe a suo agio con gli altri ragazzi.

Tra le protagoniste Dayane si mette in questa lista, affermando però che nonostante sia stata fondamentale per via delle numerose dinamiche non si è mai sentita importante visto che poi quasi tutti stanno lavorando. Dayane in merito non fa nomi, ma quasi sicuramente l’ex concorrente di “Pechino Express” si riferisce a Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, che ancora oggi stanno lavorando in televisione con discreto successo.

La Mello poi conclude il suo discorso: “A me solo per riempire buchi e buttarmi dentro la casa allora servo? Anche no. Sono molto felice della mia scelta. Quindi dico ai miei fan di stare tranquilli: io non entro al Grande Fratello Vip, non lo guardo neanche, ho visto solo le prime due-tre puntate”.