GF Vip 7, la smentita di Alfonso Signorini: "Non ho mai contattato Giulia De Lellis"

In questi giorni il sito “Davide Maggio” ha rivelato come il conduttore Alfonso Signorini avrebbe ricontattato Giulia De Lellis per convincerla a far parte del cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip” nel ruolo di opinionista insieme alla new entry Orietta Berti.

La trattativa non sarebbe andata in porto e quindi il direttore del settimanale “Chi Magazine” avrebbe optato per la riconferma di Sonia Bruganelli che, salvo clamorosi colpi di scena, affiancherà Orietta Berti. Una scelta avvenuta in maniera sorprendente, siccome fino a pochi giorni fa sembrava fuori dei giochi insieme alla sua ex collega Adriana Volpe.

Alfonso Signorini commenta le ultime voci sul “GF Vip 7”

Rispondendo alle domande dei suoi numerosi fan nelle storie di Instagram, Signorini nega di aver contattato Giulia De Lellis per la settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Il conduttore infatti ribadisce di aver chiamato l’ex fidanzata di Andrea Damante durante la sua prima annata al “GF Vip”, ricevendo un suo “sì” anche se poi Giulia non diventerà mai opinionista del reality.

“Siete in molti a chiedermelo: non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al GF Vip“ afferma con decisione Signorini sui social network che poi ritorna a parlare della vecchia trattativa per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”: “Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua”.

Tra l’altro in queste ore Sonia Bruganelli, decide di rispondere a un tweet di Giuseppe Candela che l’accusa di essere la seconda scelta di Alfonso Signorini, ove fa capire che in realtà sia stata in cima alla lista dei desideri del conduttore: “Ma se le cose non le sai non fai più bella figura a tacere? È tornato il giornalista con le sue invenzioni. ‘Si direbbe..’; ‘Voci..’. Sei davvero il numero uno caro Candela!”.