GF Vip 7, la nuova edizione potrebbe iniziare a ottobre 2022 e finire tra maggio e giugno del 2023: il motivo

Sulla data d’inizio del “Grande Fratello Vip 7“, che fino a pochi giorni fa sembrava essere l’unica certezza di questa edizione oltre ai tre conduttori, si inizia ad avere qualche dubbio. Già nella giornata del 26 luglio “Investigatore social” ha annunciato che, per motivi attualmente sconosciuti, il “GF Vip” inizierà il 17 settembre e non più il 12 come ipotizzato nei giorni scorsi.

Le ultime indiscrezioni, rilasciate da “GF Vip News” che dà sempre è molto informato sul mondo del reality show condotto da Alfonso Signorini, rivelano addirittura che la trasmissione potrebbe iniziare. Il motivo dietro a questa decisione nascerebbe dal fatto di dare la possibilità ai vipponi di andare a votare alle elezioni del 25 settembre per il prossimo presidente del Consiglio.

Tra l’altro Mediaset, in merito alle elezioni anticipate, sta lavorando per cercare di anticipare alcuni talk show in onda su Rete 4. Come riportato da “Davide Maggio” già da agosto dovrebbero iniziare “Quarta Repubblica”, “Fuori dal Coro” e Paolo Del Debbio alla guida di “Dritto e Rovescio”.

La rete starebbe pensando di richiamare dalle vacanze anche Barbara D’Urso e metterla alla conduzione di “Pomeriggio Cinque” dal mese di agosto. A Cologno Monzese si mormora di un possibile rientro agostano, che il talk condotto dalla Barbarella possa iniziare il lunedì 22.

Ritornando a parlare del “Grande Fratello Vip”, il sito “Tv Blog” annuncia che questa edizione molto probabilmente sarà la più lunga di sempre: “Le affermazioni del figlio del fondatore di Mediaset nel corso dell’ultima presentazione dei palinsesti della azienda sono state abbastanza perentorie e tutti i segni del destino ci portano a pensare che quello che potrebbe accadere nel palinsesto di Canale 5 della prossima stagione televisiva avrà davvero qualcosa di storico. Il Grande Fratello Vip 7 potrebbe andare avanti per tutta la stagione e chiudersi fra maggio e giugno“.