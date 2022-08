GF Vip 7, la lista dei nomi che dovrebbero far parte del cast

Ascolta questo articolo

La nuova edizione, precisamente la settima, del “Grande Fratello Vip“, con la conduzione di Alfonso Signorini su Canale 5, dovrebbe iniziare il 19 settembre. Infatti pare che Mediaset abbia deciso di non slittare la data di partenza nonostante le elezioni del 25 dello stesso mese.

Secondo le ultime indiscrezioni quindi durante quella giornata i concorrenti usciranno dalla Casa per andare a votare, per poi rispettare i 4 o 5 giorni di quarantena prima di fare il loro secondo ingresso negli studi di Cinecittà e continuare a intrattenere il pubblico su Mediaset Extra.

La lista dei papabili concorrenti del “GF Vip 7”

Poiché mancano poche settimane per l’esordio ufficiale, con il passare dei giorni vengono accostati sempre più nomi al “Grande Fratello Vip”. Secondo gli ultimi indizi musicali pubblicati dai social del reality, gli ultimi due annunciati sarebbero Edoardo Donnamaria, che in realtà doveva entrare già nella scorsa edizione insieme ad Antonio Medugno e Gianluca Costantino, e Charlie Gnocchi, fratello di Gene.

I due nomi vengono annunciati anche dal sito “Dagospia” con un articolo scritto dal giornalista Ivan Rota: “I concorrenti quasi sicuri del Grande Fratello Vip: Giovanni Ciacci (sicurissimo), Antonino Spinalbese, Gegia, Carolina Marconi, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan, Edoardo Donnamaria ed Elenoire Ferruzzi”.

Successivamente viene lanciata una sorta di provocazione nei confronti degli autori: “E perché non far entrare Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich? La casa potrebbe essere una nuova Casa Vianello come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello”.

Un altro nome in ballo è quello di Patrizia De Blanck, ma sempre secondo “Dagospia” il suo ingresso a oggi pare improbabile a causa di alcune richieste difficili da realizzare: “Le condizioni per il suo ritorno al Grande Fratello Vip dettate da Patrizia de Blanck sono forse inaccettabili. La contessa ha chiesto una camera privata con un bagno tutto per sé e altro“.