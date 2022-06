GF Vip 7, la decisione di Signorini: Gemma Galgani e Giorgio Manetti nel cast

Ascolta questo articolo

Il prossimo 19 settembre prenderà il via la settima edizione del Grande Fratello Vip e già da ora iniziano a rincorrersi i probabili nomi dei vipponi che abiteranno per un periodo nella Casa di Cinecittà. Intanto Alfonso Signorini ha annunciato che sarà un cast tutto nuovo, quindi nessun ripescaggio dalle passate edizioni.

Secondo il settimanale “Nuovo Tv” sembra che Signorini abbia intenzione di portare tra le quattro mura della casa più spiata d’Italia due personaggi televisivi che tanto hanno fatto parlare di loro: Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Per i fan di “Uomini e Donne” non serve alcuna presentazione. Per chi non li conoscesse, stiamo parlando della coppia formatasi, appunto, nel trono over del dating show di Maria De Filippi e che tanto ha appassionato il pubblico.

Alfonso Signorini vuole Gemma e Giorgio nella Casa del GF Vip 7

Da tempo si vocifera di un’eventuale addio della Galgani a “Uomini e Donne” e questa potrebbe essere la volta buona, visto e considerato che il GF Vip inizierebbe proprio in concomitanza con il programma della De Filippi. Altro discorso per Giorgio Manetti che, dopo la rottura con la dama di Torino, ha continuato per un periodo a cercare l’anima gemella negli studi Mediaset, per poi fidanzarsi lontano dalle telecamere con Caterina. Ora che è tornato single, potrebbe davvero decidere di varcare la porta rossa.

Sarebbe per entrambi una grossa opportunità, sia a livello personale che professionale, ma soprattutto sarebbe esilarante ascoltare i commenti di Tina Cipollari sulla sua storica nemica Galgani. Ne avrebbe tante da dire che potrebbero pensare di creare all’interno di “Uomini e Donne”, proprio uno spazio dedicato ai suoi commenti.

Con Gemma e Giorgio le dinamiche della Casa prenderebbero vita da subito, visti i loro trascorsi, quindi non ci resta altro che aspettare e vedere se davvero arriverà la proposta da Signorini e se i due l’accetteranno.