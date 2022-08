GF Vip 7, Jessica Selassié assente durante il nuovo promo: Soleil Sorgè approva con un "like"

Ascolta questo articolo

Tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, è stata Jessica Selassié. Oltre alla vittoria finale, in cui riesce a portarsi il montepremi trionfando contro Davide Silvestri, le tre principesse (Lulù e Clarissa) sono le uniche che provano a far qualcosa ed evitare di parlare sempre del triangolo amoroso composto da Soleil Sorgè, Delia Duran e Alex Belli.

Concentrandosi su Jessica, il pubblico ha discusso molto per la sua presunta liason con Barù Gaetani, uno dei concorrenti entrati a giochi già iniziati. Al momento i due non stanno insieme ma, a dispetto di alcune incomprensioni iniziali, sembrano aver messo su una buona amicizia.

Soleil Sorgè e la frecciatina a Jessica Selassié

Archiviata la sesta edizione del “GF Vip”, Mediaset insieme ad Alfonso Signorini, sta programmando e mettendo su la settima di edizione. Per farlo ha lanciato un piccolo promo, ove sono presenti quasi tutti i concorrenti dello scorso anno, ma tra questi è assente proprio Jessica Selassié.

Una mancanza piuttosto strana, dal momento che si tratta della vincitrice, e “Novella 2000” rivela come i fan non abbiano preso benissimo questa vicenda: “A quel punto a intervenire sono state le fan della principessa, le Jerù, che in questi minuti stanno facendo notare come l’ex Vippona sia stata una colonna portante dell’ultima edizione. Secondo i più Jessica avrebbe meritato più spazio nei promo e così sui social non sono mancati forti accuse al programma”.

Si è acceso poi dell’ulteriore gossip per il like lasciato da Soleil Sorgè ai video e ai post più o meno divertenti rilasciati dai suoi fan, o quelli del “GF Vip” in generale, riguardanti al promo del reality show. Per molti infatti si tratta di una vera e propria frecciatina lanciata dalla futura conduttrice del “GF Vip Party” nei confronti della principessa.