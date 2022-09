GF Vip 7, il racconto di Elenoire Ferruzzi: "Io nata nel corpo sbagliato, ma ora sarò la diva di quest’edizione"

Ascolta questo articolo

Elenoire Ferruzzi ha fatto il suo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip” durante la diretta del 19 settembre. L’icona del mondo LGBT ha fatto immediatamente discutere per uno scontro a distanza con Sonia Bruganelli, anche se l’opinionista ammette di volerla conoscere in maniera più approfondita prima di dare un giudizio.

Intanto, durante la clip di presentazione, Elenoire ha voluto raccontare alcuni dettagli della sua vita, partendo da quando era bambino fino ai primi cambiamenti. La cantante è infatti entrata nella Casa più spiata d’italia soprattutto per dare una spinta ai più giovani ad avere più coraggio e sdoganare alcuni argomenti.

Le parole di Elenoire Ferruzzi

Nella clip di presentazione Elenoire afferma immediatamente di sentirsi la vera diva di questa edizione del “Grande Fratello Vip”, e al momento non vede nessuno al suo livello. Dopo aver però scherzato in merito, la Ferruzzi incomincia a raccontare alcuni dettgali del suo passato.

“Sono un’artista, un’attrice, un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza” afferma con decisione come riportato testualmente dal sito “Fanpage”: “Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui“.

Succesivamente ha voluto parlare anche della chirurgia estetica, che ritiene come una cosa meravigliosa, poiché le ha dato la possibilità di aver fatto alcuni cambiamenti che oggi ritiene fondamentali. Parlando delle sue relazioni ammette di aver avuto solamente dei flirt impossibili, e tra essi ci sono anche dei personaggi molto conosciuti nel mondo dello spettacolo.

Infine parla delle sue unghie lunghe, divenuto ormai iconiche nel passare degli anni: “Queste bambine vanno curate, ci vogliono ore e ore. Le mie unghie sono la massima espressione della mia libertà. Io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo”.