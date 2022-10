GF Vip 7, il mea culpa di Ginevra Lamborghini: "Ho bullizzato Marco Bellavia"

Ascolta questo articolo

Sta facendo ancora discutere il caso legato a Marco Bellavia, il concorrente che ha dovuto abbandonare la casa del “Grande Fratello Vip“. I motivi dietro a questo addio non sono stati ancora spiegati ma secondo Davide Maggio l’ex conduttore sarebbe stato costretto a causa dell’astio ricevuto dagli altri vipponi.

In molti nella diretta di questa sera vorrebbero una punizione esemplare soprattutto per i presunti maggiori responsabili dell’addio di Marco Bellavia che, secondo il web, sono Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Gegia, Wilma Goich, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Giovanni Ciacci.

Le parole di Ginevra Lamborghini

Intanto, probabilmente spinti dagli autori del “Grande Fratello Vip“, i vipponi stanno già iniziando a fare un passo indietro ammettendo le loro colpe su come si sono comportati con Marco Bellavia. Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” Ginevra, dopo aver ascoltato le urla di una fan della trasmissione che ha preso immediatamente le difese del conduttore, ha ammesso di non essersi comportata nel migliore dei modi nei suoi confronti.

Antonino Spinalbese, conosciuto per essere stato l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, prova a minimizzare la cosa, rivelando a Ginevra che la fan fuori dagli studi non avrebbe fatto il suo nome, ma la sorella di Elettra fa mea culpa in merito a questa vicenda: “Però è vero… l’ho fatto. Cosa? Ho fatto quello, l’ho fatto… quella cosa con la “B”, ho fatto bullismo. Senza accorgermene io ho fatto bullismo a Marco”.

In precedenza, sempre come riportaot testualmente da “Blog Tivvù”, Ginevra aveva sottolineato i suoi errori, ammettendo di non aver capito la situazione psicologica di Marco: “Io faccio un mea culpa di avergli dato del cogli*ne e babbo. Non mi sono accorta, non lo sapevo fino ad oggi, che lui avesse dei problemi. Pensavo fosse solamente un coglion*. Sinceramente se lo avessi davanti a me gli chiederei scusa per averlo giudicato”.