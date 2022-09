GF Vip 7, il cachet choc di Orietta Berti

Ascolta questo articolo

Nella diretta di ieri del “Grande Fratello Vip” ha fatto il proprio esordio Orietta Berti. L’artista, nel ruolo di opinionista, al momento non sembra aver convinto il pubblico da casa e anche alcuni giornalisti hanno sottolineato la sua attuale inadeguatezza negli studi di Canale 5.

Nonostante le critiche Orietta Berti ha ancora il tempo di cambiare registro e provare a dire la sua in un programma comunque complesso per la velocità di dinamiche che esso propone. Intanto la cantante, e ormai non è più un segreto, ha deciso di unirsi a Mediaset anche per avere uno show tutto suo, in due puntate, che dovrebbe andare in onda sempre su Canale 5 nei prossimi mesi.

Il cachet choc di Orietta Berti

Intanto, ovviamente sempre secondo le indiscrezioni a cui mancano delle vere e proprie ufficialità, stanno uscendo le prime presunte cifre di Orietta Berti. Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, l’opinionista prenderebbe 10 mila euro a ogni diretta e, nel caso di una durata di 7 mesi, potrebbe facilmente superare la cifra dei 500 mila euro in totale.

“Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi” si legge su “Dagospia” con un articolo firmato da Giuseppe Candela ove poi viene aggiunto: “Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata“.

Vengono poi aggiunti ulteriori dettagli sul suo stipendio in casa Mediaset: “Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro. E in ballo c’è anche uno show in due serate sempre su Canale 5, pagato a parte o rientrerà nel contratto con il Grande Fratello Vip?”.