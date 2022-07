GF Vip 7, i vipponi che non faranno parte del cast

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni, grazie agli indizi rilasciati da Alfonso Signorini su Instagram, sono stati annunciati i primi plausibili nomi che dovrebbero far parte del cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 che inizierà la metà di settembre.

Oltre alla confermatissima Chadia Rodriguez (anche se la cantante ha smentito in una recente intervista), nel cast dovrebbero far parte anche Pamela Prati, ove Signorini ha rilasciato un indizio di un taxi, e l’ex concorrente de “Il Collegio” George Ciupilan. L’altro vippone in trattativa con Mediaset sembra essere Giovanni Ciacci, ma al momento sull’ex stylist di “Detto Fatto” non si sa ancora nulla.

Le ultime novità sul “GF Vip 7”

Il sito “Tv Blog” intanto ha voluto parlare dei concorrenti che, salvo clamorosi colpi di scena, non faranno parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Il primo nome è quello di Guendalina Canessa, conosciuta dai telespettatori per aver partecipato all’edizione 2007 del reality “Grande Fratello”, e per la sua relazione con l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Daniele Interrante.

Successivamente vengono fatti altri due nomi: “Il secondo nome del terzetto odierno è quello di uno sportivo, avvenente uomo prestato ai riflettori della nostra televisione generalista e anche imprenditore nel campo del vino. Stiamo parlando di Leonardo Tumiotto, che non ci sarà al ‘GF Vip 7’. Terzo ed ultimo nome di questa seconda tornata dei ‘non concorrenti’ del Grande fratello vip 7 è quello della cantante Fiordaliso“.

Intanto Alfonso Signorini sta continuando la sua ricerca per regalare ai telespettatori un cast con alcuni personaggi molto importanti. A oggi il sogno sembra essere convincere Rita Dalla Chiesa a far parte della trasmissione, ove la diretta interessata in una intervista al sito “Fanpage” non esclude che alla fine potrebbe accettare per provare questa nuova avventura senza avere nessun pregiudizio.