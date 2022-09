GF Vip 7, i telespettatori scrivono al fidanzato turco di Gegia: "Lui afferma di non conoscerla"

Ascolta questo articolo

Durante la terza diretta del “Grande Fratello Vip” Gegia, fresca entrata, ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata. L’attrice, oltre a rivelare di aver avuto una breve relazione con Pupo quando erano giovani, ammette che a oggi è fidanzata felicemente con un uomo turco.

Di quest’uomo però si sa ben poco e anche la stessa Gegia ammette di conoscerlo poco. Difatti la vippona ammette, senza peli sulla lingua, di averlo visto solamente una volta in aeroporto, ma si tengono comunque costantemente aggiornati ogni giorno tramite videochiamate.

Una nuova scoperta sul fidanzato di Gegia

Per molti questa vicenda comincia a ricordare un secondo Mark Caltagirone e, durante l’ultima diretta, proprio Pamela Prati cerca di mettere in guardia Gegia invitandola a non illudersi. Tuttavia la comica, nonostante le avvertenze, continua imperterrita per la sua strada: “Dal 20 aprile fino ad agosto ci sentivamo una volta a settimana. Lui mi diceva che voleva baciarmi. A fine agosto mi ha detto che mi amava“.

Intanto si addensano nuove ombre su Mehmet, il presunto fidanzato di Gegia. Tantissimi telespettatori del “Grande Fratello Vip” hanno indagato sulla vita privata della vippona e, in pochi minuti, vedono che l’unica amicizia che compare tra la sua lista amici di Facebook è un tale Mehmet Bozkurt.

Giulia Salemi, l’esperta dei social di questa edizione del “GF Vip”, prova ad andare in fondo alla vicenda e fa una scoperta piuttosto importante in merito a Mehmet: “Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato“.

Bisogna comunque capire se sia il Mehmet di cui parla Gegia oppure, seppure pare assai improbabile, sia una persona totalmente diversa. Sicuramente nelle prossime dirette, verosimilmente già da lunedì, Alfonso Signorini proverà ad andare ancora più in fondo per provare a scopire il vero volto del fidanzato turco di Gegia.