GF Vip 7, Guenda Goria contro Patrizia Rossetti: "Sei incoerente"

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che rivede la conduzione di Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, è ufficialmente iniziata nella giornata del 19 settembre. Con esso sono arrivati anche i primi commenti da parte di ex volti che hanno fatto il loro ingresso negli studi di Cinecittà.

Tra le prime troviamo quello di Guenda Goria, ex vippona della quinta edizione del reality e figlia di Maria Teresa Ruta, che ha lanciato una frecciatina nei confronti di Patrizia Rossetti. La ragazza infatti ha voluto sottolineare un piccolo aneddoto del passato e togliersi così dei sassolini dalle scarpe.

L’attacco di Guenda Goria contro Patrizia Rossetti

Con una storia di Instagram Guenda, senza giri di parole, ha voluto difendere la madre da alcune vecchie accuse della conduttrice televisiva: “Patrizia Rossetti disse su mamma: ‘Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show’. Patrizia benvenuta al ‘GF Vip’. La coerenza“.

Guenda si riferisce chiaramente a un’intervista rilasciata alla fine di gennaio 2021 da parte di Patrizia che, in quella circostanza, disse di aver rifiutato nel partecipare a “L’isola dei famosi“. Questo commento venne fatto su Instagram dove si difendeva dall’ondata dei fan di Maria Teresa Ruta per essersi schierata dalla parte di Alba Parietti nella vicenda legata ad Alain Delon.

“Io ho solo approvato la verità del video di Alba. Non ho offeso nessuno, è chiaro? Non sono andata contro a nessuno, ho solo detto il mio parere” disse in un commento su Instagram per poi aggiungere: “L’ho fatto anche a Pechino quando non ero d’accordo con le pazzie di MT. Questo non vuol dire essere nemiche. Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in TV“.

Si apre quindi alla possibilità di un nuovo confronto, magari a tre, tra Guenda, Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, quest’ultima sicuramente la più attiva dei primissimi giorni con il racconto di alcuni aneddoti del proprio passato.