GF Vip 7, Giulia Salemi potrebbe far parte del cast in un ruolo inedito: l’indiscrezione

Alfonso Signorini, per questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, sta cercando anche di chiamare alcuni volti provenienti dagli anni passati. Oltre alla partecipazione praticamente certa di Pamela Prati, secondo le ultime indiscrezioni il conduttore avrebbe contattato anche Patrizia De Blanck, ma per il sito “Tv Blog” la trattativa sarebbe definitivamente saltata.

Invece per lo spin-off “GF Vip Party“, che va in onda esclusivamente sulla piattaforma di streaming Mediaset Play, il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha deciso di mettere alla conduzione Soleil Sorgè e Pierpaolo Pretelli, entrambi ex concorrenti del reality.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip”

Intanto, secondo la pagina Instagram “The Pipol Tv“, Alfonso starebbe studiando un ruolo del tutto inedito per Giulia: “Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi, nel prossimo Grande Fratello Vip; potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi”.

Le voci sulla Salemi comunque non sono nuove. Infatti, già nelle scorse settimane, il sito “Anticipazioni Tv” ha ipotizzato di una sua possibile presenza come opinionista insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti: “Si penserebbe che gli opinionisti sono al completo. E invece no. Il conduttore avrebbe in mente un altro nome da aggiungere alle due donne, il quale potrebbe essere presente solo in certe dirette. Al momento non ci sono ancora conferme, ma il nome è quello di Giulia Salemi che, fino all’anno scorso, guidava il GF Vip Party”.

Ovviamente al momento si tratta solamente d’indiscrezioni senza nessuna conferma da parte della diretta interessata, ma il suo addio alla conduzione del “GF Vip Party”, che insieme a Gaia Zorzi ha ottenuto dei risultati molto buoni, potrebbe proprio coincidere con il nuovo ruolo che le vorrebbe affidare Signorini per la settima edizione.