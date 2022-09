GF Vip 7, Giovanni Ciacci si scaglia contro Marco Bellavia: "Vergognati, levati dai cog**oni"

Ascolta questo articolo

I rapporti tra Giovanni Ciacci e Marco Bellavia diventano ancora più tesi e il tutto si è complicato durante la quarta puntata del “Grande Fratello Vip“. Difatti l’ex conduttore di “Bim bum bam” ha deciso di mandare al televoto l’hair stylist con la motivazione: “Tanto per la sua storia sono sicuro che non lo voterà nessuno”.

Una motivazione apparentemente innocente, ma Giovanni non pare aver preso benissimo il suo voto. Difatti, durante la serata come riportato anche dal sito “Biccy“, nella Casa si è registrato un durissimo confronto tra Ciacci e proprio Marco, in cui fa capire di essersi sentito discriminato.

L’attacco di Giovanni Ciacci nei confronti di Marco Bellavia

“Ma cosa stai dicendo? La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?” afferma con decisione Giovanni come riporta testualmente “Biccy” e, nonostante Marco provi ogni modo a chiedere scusa sottolineando di non aver capito inizialmente di aver esagerato con la sua motivazione, Ciacci continua imperterrito per la propria strada.

Infatti con il passare dei minuti gli urla praticamente in faccia: “Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai cog**oni. Ma quale perdono, vergognati ti devi vergognare e basta! Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo. Quindi perché ho l’hiv sono diverso da voi? Io sono come tutti voi, la mia storia è come le altre vostre. Per quelli come te la televisione non fa passi in avanti”.

Un attacco piuttosto esagerato da parte di Giovanni che, nonostante la motivazione di Marco possa essere contestata in altri modi, non meritava di certo un attacco del genere. E il pubblico su Twitter, come si può leggere anche in queste ore, sembra aver preso le difese di Bellavia.