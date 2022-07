GF Vip 7: Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra, potrebbe far parte del cast

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini nelle sue storie di Instagram ha rilasciato un nuovo indizio per ufficializzare il quarto concorrente del “Grande Fratello Vip 7“. In questa circostanza pubblica una fotografia di un anello blu pubblicando nella didascalia: “Un’ametista della nonna per una vita a tutto gas“.

Per molti si tratterebbe di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, e l’indiscrezione viene confermata anche dal sito “Whoopsie“: “Possiamo rivelarvi in esclusiva chi sarà una delle concorrenti a varcare la soglia dell’agognata porta rossa: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini”.

Tra l’altro nella casa potrebbe portare delle dinamiche piuttosto interessanti, dal momento che il rapporto tra Elettra e Ginevra non sarebbe dei migliori: “Sorella d’arte della più nota Elettra, con lei condivide la passione per la musica, sua attuale attività, nonostante i rapporti non sembrerebbero essere dei migliori. In famiglia infatti, Ginevra è stata l’unica a non aver partecipato al matrimonio della sorella con Afrojack, svoltosi nel 2020. Più indizi che fanno una prova: è della Lamborghini l’anello fotografato, indossato in più occasioni dalla cantante”. Tra l’altro frase “la vita a tutto gas” si riferirebbe allo storico brand di automobili Lamborghini.

Gli altri nomi confermati per la settima edizione del “GF Vip”

Gli altri tre indizi rilasciati da Alfonso Signorini invece si sono riferiti a Chadia Rodriguez che, nonostante la smentita dovrebbe far parte del cast del “GF Vip”, il ritorno di Pamela Prati e infine il giovane George Ciupilan, conosciuto per la propria partecipazione a “Il Collegio”.

Ci sono anche tanti nomi accostati, come quello di Rita Dalla Chiesa, che ha già aperto alla possibilità di partecipare come concorrente del reality per provare un’avventura nuova, e Giovanni Ciacci. Il cast comunque dovrebbe essere composto da circa venti concorrenti, ma con la durata record di 8 a 10 mesi non si possono escludere ulteriori ingressi a giochi già iniziati.