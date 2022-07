GF Vip 7, George Ciupilan nel cast: la sua storia

Ascolta questo articolo

L’ultimo indizio rilasciato da Alfonso Signorini sembra annunciare l’ingresso di George Ciupilan nella casa del “Grande Fratello Vip 7“. Come riportato dal sito “Webboh” in una storia pubblicata dal direttore del settimanale “Chi Magazine” c’è la foto di una mano con scritto “Terzo indizio. Catene al polso per il terzo concorrente del #gfvip7. Ma solo al polso”, ove la mano sembra essere proprio quella di George, indiscrezione tra l’altro confermata anche da Gabriele Parpiglia.

Per molti il nome di George può essere sconosciuto, ma il ragazzo ha già una discreta esperienza nel panorama televisivo. Ha infatti già partecipato alla quarta edizione de “Il collegio” venendo promosso, mentre proprio recentemente ha lasciato la Stardust House, una scuola speciale dove vivono, si formano e lavorano giovani influencer dei social network.

Il passato di George Ciupilan

In realtà un primo indizio della partecipazione di George viene data durante sull’ultimo numero del settimanale “Chi”, in cui è apparsa una intervista. In questa circostanza parla della sua infanzia difficile in Romania, del suo arrivo in Italia e dei sacrifici fatti dai suoi genitori per portare avanti la famiglia.

“Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi” ha affermato George per poi aggiungere: “Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza. Quella sera è riapparsa, come dicevo, e mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Finito il giro siamo saliti su un van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio, ma davanti alle preghiere di mia madre siamo passati”.

Parlando del suo passato televisivo, ha voluto ringraziare sia gli autori de “Il collegio” per avergli consentito di essere se stesso e anche quelli de “La caserma“, un altro programma in onda sulla Rai, in cui rivela di essersi sentito accettato oltre al fatto di aver guadagnato dei soldi per aiutare la sua famiglia.

Il nome di George è solamente uno dei tre che sembrano essere stati annunciati da Alfonso Signorini fino a questo momento. Oltre a Chadia Rodriguez, ove ormai pare sia praticamente certa la sua presenza nella Casa, la seconda concorrente pronta a sbarcare nella Casa sarà Pamela Prati (grazie all’indizio del taxi pubblicato dal conduttore).