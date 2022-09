GF Vip 7, faccia a faccia tra Soraia Ceruti ed Elenoire Ferruzzi: "Con Luca ti sei fatta i film"

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni sta facendo discutere la discussione avuta tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Difatti, come rivelato dall’icona del mondo LGBT, il sarebbe si sarebbe invaghito di lei e non abbia il coraggio di ammetterlo.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” però smentisce di provare un qualcosa di importante a Elenoire, sottolineando come quello che sta dicendo vive solamente nella sua testa. La Ferruzzi però non ci sta, e accusa Luca di vergognarsi nel dire la verità dopo la clip mostrata da Alfonso Signorini durante la scorsa diretta.

L’ingresso di Soraia Ceruti al “GF Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Alfonso Signorini si schiera immediatamente dalla parte di Luca, accusando Elenoire di aver fatto delle sceneggiate con Luca: “Hai tirato in ballo che lui si vergognasse di esprimere il suo sentimento per te perché sei transgender. Luca avrebbe avuto la stessa reazione davanti a qualsiasi persona, perché il suo cuore appartiene a un’altra donna. Non posso sentirti dire che le persone si comportano così perché tu sei così”.

Giustificando i suoi comportamenti con Luca, l’attivista rivela che i sentimenti all’interno della Casa più spiata d’Italia spesso sono enfatizzati e anche nei confessionali erano solamente momenti di nervosismo. Nonostante questo, ci tiene a dire che Salatino sia una persone più buone che abbia mai potuto conoscere.

Successivamente, dopo una breve clip, Luca può incontrare la sua fidanzata Soraia attraverso il vetro che dichiara: “Nessuno ha frainteso nulla, ti amo da impazzire, ti seguo 24 ore su 24. Devi essere forte, perché ti amano tutti. Stai andando fortissimo, stai facendo un percorso stupendo. Ti amano così come sei, non devi cambiare per nessuno. Lo stiamo facendo per tutti e due e basta”.

La ragazza poi si confronta anche con Elenoire, affermando dapprima di essersi emozionata dinanzi alla televisione per il duro passato vissuto dalla Ferruzzi: “Hai offeso me e tante altre donne. Ti sei fatta un film. Quasi nessuno fuori la pensa come te”.

La concorrente del “Grande Fratello Vip” ci tiene a difendersi dalle accuse, dichiarando che in vita sua non ha mai offeso le donne e che all’interno della trasmissione i sentimenti di odio e di amore vengono enfatizzati alla massima potenza. Questo comunque non esclude che lei avrebbe preso una cotta per Luca, come confermato dalla trasngender durante la terza puntata.